Impara la lingua che hai sempre desiderato con Mondly (piano a vita)

Quanto è importante conoscere una lingua straniera oltre all'italiano? Molto, considerando che oggi viviamo in una società globale. E conoscerne due? Ancora di più, perché l'inglese a volte non basta per interfacciarsi a un'area in costante crescita come l'Asia.

Una delle migliori piattaforme online per imparare l'inglese o la lingua che hai sempre desiderato è Mondly, app pluripremiata che vanta un'estrema fiducia da parte dei suoi studenti virtuali. In queste ore è in corso una promozione speciale, grazie alla quale è possibile risparmiare il 95% sul piano a vita, con un unico pagamento richiesto pari a 99,99 euro invece di 1.999,99 euro.

Perché scegliere Mondly per imparare una nuova lingua

Alla base del successo ottenuto in questi anni da Mondly c'è un metodo da molti definito come rivoluzionario. Se i corsi tradizionali si ripetono ormai da decenni, l'app numero uno per Facebook e Apple ha voluto rompere gli schemi, investendo su lezioni dove il focus rimane costantemente sulle frasi di uso comune, anziché sulle singole parole.

Questo permette agli utenti di imparare la lingua voluta molto più velocemente rispetto ai corsi tradizionali, sia quelli in presenza che quelli online, con una pronuncia che ricalca da vicino quella dei madrelingua. Un altro motivo per cui scegliere l'app Mondly è il numero di lingue che si può imparare con il piano a vita: 41, tra cui il francese, il tedesco, lo spagnolo, l'inglese, il russo, il cinese e il turco.

Il piano a vita dell'applicazione Mondly è disponibile in offerta a 99,99 euro: è previsto un pagamento unico, questo significa che bisogna pagare una sola volta, a differenza delle formule in abbonamento che richiedono un pagamento mensile o annuale.

