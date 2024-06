Impara fino a 41 lingue con un unico pagamento grazie a Mondly

Imparare una nuova lingua straniera non è più un vizio per pochi appassionati, ma una necessità per molte persone, per esempio chi viaggia spesso durante l'anno e per chi vuole trovare nuove soddisfazioni sul mondo del lavoro.

Se si ha poco tempo a disposizione e si è alla ricerca di una piattaforma online affidabile, segnaliamo l'offerta sul piano a vita di Mondly, l'app di riferimento in questo settore e con prestigiosi riconoscimenti: l'ultima promozione consente di ottenere uno sconto pari al 95%, con un unico pagamento richiesto.

Mondly: il piano a vita è in sconto del 95%

App dell'anno e Migliore nuova app: questi i prestigiosi riconoscimenti ottenuti da Mondly nel corso degli ultimi anni, con oltre 110 milioni di download a certificare il successo su larga scala. Uno dei suoi principali punti di forza è la capacità di combinare tutta una serie di esercizi incentrati sul riconoscimento vocale e sulla conversazione, a cui si aggiungono lezioni in realtà aumentata, con l'obiettivo di aiutare i suoi studenti a parlare una nuova lingua come un madrelingua.

Mentre i piani di un mese e dodici mesi consentono di imparare una sola lingua, il piano a vita offre l'opportunità di imparare fino a 41 lingue. Tra queste si annoverano l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il cinese, il turco, il coreano e il giapponese.

L'offerta sul piano a vita di Mondly consente di sottoscrivere la licenza valida per sempre al prezzo scontato di 99,99 euro invece di 1.999,99 euro. La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato, potrebbe quindi terminare tra non molto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.