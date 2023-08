Impara ChatGPT a soli 10 euro: incluso l'ebook con i migliori prompts

Il mondo dell'intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante, e una delle tecnologie all'avanguardia è ChatGPT. Se hai mai desiderato padroneggiare questa incredibile risorsa, ecco un'opportunità che non puoi permetterti di perdere: Udemy, la rinomata piattaforma di formazione online, offre un corso completo su ChatGPT con uno sconto dell'87%. Scopriamo come questo corso può trasformare la tua carriera e come potrai beneficiare dell'enorme sconto attualmente in corso.

Un mondo di opportunità con ChatGPT

L'intelligenza artificiale ha rivoluzionato molteplici settori e ChatGPT è al centro di questa rivoluzione. Questa potente tecnologia è in grado di comprendere e generare testo in modo intelligente ed è utilizzata in una vasta gamma di applicazioni, dall'automazione del copywriting alla creazione di chatbot avanzati. Conoscere ChatGPT può aprirti le porte a una serie di opportunità sia professionali che personali.

Il corso su ChatGPT su Udemy è una risorsa completa che ti insegna come sfruttare al massimo questa tecnologia, coprendo una vasta gamma di ambiti, tra cui il copywriting, il marketing, la salute, la finanza, lo sviluppo di codice e molto altro ancora. Ogni lezione è progettata per aiutarti a padroneggiare ChatGPT in modo pratico e applicabile.

Tra i contenuti speciali inclusi nel corso, c'è anche una chicca: l'ebook "I 50 migliori PROMPTS per CHATGPT", ricco di suggerimenti per aiutarti a far comprendere all'Intelligenza Artificiale ciò che vuoi ottenere. Un prompt ben formulato, infatti, è essenziale per ottenere risposte accurate e pertinenti.

Grazie allo sconto dell'87%, questo corso è diventato ancora più accessibile. Al prezzo speciale di soli 10,99 euro, avrai accesso a un'educazione di prima classe che potrebbe cambiare la tua vita. Ma affrettati, perché l'offerta è limitata nel tempo e scadrà tra pochissime ore. Una volta terminata, il corso tornerà al prezzo di listino, pari a 84,99 euro.

L'opportunità di apprendere tutto quello che c'è da sapere su ChatGPT a questo prezzo è unica. Che tu sia un professionista alla ricerca di un vantaggio nel mercato del lavoro o un appassionato di tecnologia che vuole esplorare il mondo dell'intelligenza artificiale, questo corso è per te: 11 ore di video on-demand, risorse scaricabili, accesso illimitato al corso completo e certificato di completamento ti attendono.

