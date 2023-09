Impara a usare Excel come un professionista: corso a soli 14,99€

Hai mai desiderato diventare un esperto di Excel? Questa è la tua occasione: Udemy offre uno sconto imperdibile dell'81% sul corso "Microsoft Excel: dai fondamentali al livello avanzato". Questo corso completo, che costa normalmente 84,99 euro, è ora disponibile a soli 14,99 euro. Non solo avrai accesso illimitato a più di 200 lezioni, con oltre 20 ore di video on-demand, ma riceverai anche risorse scaricabili e un certificato di completamento per arricchire il tuo curriculum.

Cosa include il corso di Excel?

Con oltre 43mila iscritti e più di 16mila recensioni positive, questo corso è diventato un best seller su Udemy, sia in Italia che a livello internazionale. Ma cosa lo rende così speciale?

Approccio innovativo : le lezioni sono suddivise in segmenti dalla durata media di 8-12 minuti, garantendo un apprendimento efficace e coinvolgente, senza distogliere l'attenzione;

: le lezioni sono suddivise in segmenti dalla durata media di 8-12 minuti, garantendo un apprendimento efficace e coinvolgente, senza distogliere l'attenzione; Tutto in uno : a differenza di altri corsi, questo offre un approccio "all-inclusive". Non troverai lezioni separate per i livelli base, intermedi o avanzati. L'obiettivo è formarti nell'utilizzo efficace di Excel , fornendoti strumenti concreti e casi di lavoro reali;

: a differenza di altri corsi, questo offre un approccio "all-inclusive". Non troverai lezioni separate per i livelli base, intermedi o avanzati. L'obiettivo è formarti nell'utilizzo efficace di , fornendoti strumenti concreti e casi di lavoro reali; Flessibilità : le lezioni sono registrate utilizzando Excel 2016 , ma puoi seguirle tranquillamente anche con Excel 2010 o 2013 . Quindi, indipendentemente dalla versione del software che utilizzi, sarai in grado di applicare le competenze acquisite;

: le lezioni sono registrate utilizzando , ma puoi seguirle tranquillamente anche con o . Quindi, indipendentemente dalla versione del software che utilizzi, sarai in grado di applicare le competenze acquisite; Apprendimento dettagliato: le lezioni, frutto di innumerevoli ore di insegnamento presso importanti aziende in vari settori, seguono una logica studiata meticolosamente. Sarai guidato passo dopo passo attraverso argomenti fondamentali e avanzati, con numerosi quiz ed esercizi di varia difficoltà.

Non perdere questa opportunità unica di arricchire il tuo curriculum con una delle competenze più richieste nel mondo professionale di oggi. Che tu sia un principiante assoluto o abbia già una certa esperienza in Excel, questo corso è stato progettato per soddisfare le tue esigenze e portarti al livello di "eccellenza".

Approfitta subito dell'81% di sconto: ti permetterà di accedere illimitatamente al corso a soli 14,99 euro (una tantum). Affrettati, poiché questa promozione è disponibile solo per un tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.