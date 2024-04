Impara 41 lingue con Mondly: 96% di sconto e due app in OMAGGIO

Mondly è l'innovativa piattaforma per l'apprendimento delle lingue che, grazie alla nuova promozione limitata, offre un'incredibile opportunità per te e i tuoi bambini: la possibilità di immergervi in un'esperienza di apprendimento delle lingue unica, con un risparmio del 96%. In aggiunta ai corsi completi, avrai accesso bonus a due app esclusive: Mondly AR e Mondly Kids, quest'ultima pensata proprio per i più piccoli.

Cosa include l'app Mondly, con le sue 41 lingue?

Con Mondly, imparare una nuova lingua non sarà più un compito noioso, ma diventerà un'esperienza divertente e coinvolgente. Grazie a una solida scienza neurale combinata a tecnologie all'avanguardia, potrai acquisire competenze linguistiche in modo rapido e efficace, raggiungendo livelli che prima ti sembravano irraggiungibili.

Uno dei punti di forza di Mondly è la sua metodologia focalizzata sulle frasi anziché sulle singole parole. Questo approccio ti permette di iniziare a memorizzare le parole più utilizzate e a formare frasi fin dal primo momento, rendendo l'apprendimento immediatamente applicabile nella vita quotidiana.

Inoltre, la collaborazione con madrelingua professionisti garantisce pronunce impeccabili e accenti naturali e grazie al chatbot dotato di riconoscimento vocale potrai esercitarti in conversazioni reali e immergerti completamente nella lingua che stai imparando.

Otterrai, inoltre, l'accesso gratuito a due app aggiuntive: si tratta di Mondly AR e Mondly Kids. La prima ti insegnerà le lingue sfruttando lezioni in Realtà Aumentata, mentre la seconda è studiata per insegnare ai bambini una nuova lingua con approccio divertente e giocoso.

Approfitta ora di questa promozione unica e accedi a tutte le 41 lingue a vita, insieme alle app bonus Mondly AR e Mondly Kids, con uno sconto speciale del 96%. È la tua opportunità di aprire le porte a nuove culture e opportunità, risparmiando al tempo stesso.

