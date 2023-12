Impara 41 lingue a vita a soli 99,99 euro: è la nuova promo Mondly

Mondly, l'app pluripremiata che ha conquistato il titolo di "App dell'Anno" da Facebook e "Migliore Nuova App" da Apple, ti offre un'opportunità unica: potrai accedere a tutte e 41 le lingue disponibili per tutta la vita, spendendo solo 99,99 euro anziché 1999,99. Un risparmio incredibile del 95% che ti consente di ampliare le tue competenze linguistiche senza costi eccessivi.

Perché Mondly?

Mondly non è solo un'app, ma una piattaforma premiata che utilizza una combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per garantire che tu impari una nuova lingua come un madrelingua.

Con l'accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molte altre funzionalità, la tua esperienza linguistica sarà completa e coinvolgente.

Immergiti in una solida scienza neurale supportata da tecnologie all'avanguardia che ti permetteranno di parlare nuove lingue più rapidamente di chiunque altro. Con Mondly, apprendere una nuova lingua diventa un'esperienza divertente, facile e veloce.

Vantaggi dei corsi di lingua Mondly:

Inizia a memorizzare le parole più utilizzate, forma frasi e prendi parte a conversazioni in pochi minuti

Collaborazione con professionisti madrelingua

Chatbot con riconoscimento vocale di prim'ordine e corsi esclusivi in Realtà Aumentata

Mondly utilizza intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci per accelerare il tuo apprendimento

Parti da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili, non solo dall'inglese

Con 110 milioni di utenti in costante crescita, Mondly è la scelta di chi vuole imparare lingue in modo efficace e divertente. Sfrutta la promozione esclusiva: impara 41 lingue a vita a soli 99,99 euro invece di 1999,99.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.