L'iMac del 2021 (ovvero l'ultima generazione dell'AiO di Apple) esteticamente è un capolavoro. A detta di molti, è addirittura il prodotto più bello che l'azienda di Cupertino abbia mai realizzato. Per questo motivo, sarebbe un gran peccato rovinarlo posizionandogli affianco dei gadget utile sì, ma dal look discutibile.

Questo Hub USB-C, ad esempio, si sposa alla perfezione con il design del computer desktop. Non lo snatura, anzi, forse lo migliora. La base d'appoggio dell'AiO si adagia all'interno di un ritaglio preciso, per un matrimonio perfetto.

Il suo prezzo è di 120€, ma grazie allo sconto Amazon del 22% lo acquisti a soli 93,41€. E la spedizione è gratuita (se ti abboni a Prime).

L'accessorio perfetto per l'iMac 2021 non esis...

L'Hub USB-C è firmato Minisopuru, azienda specializzata proprio nella realizzazione di gadget "d'espansione" per computer laptop e desktop. Quello per l'iMac del 2021 vanta un design rifinito, elegante e sobrio. Proprio come quello dell'All-in-One di Apple con chip M1.

Ti basta posizionarlo sotto la base d'appoggio dell'AiO e il gioco è fatto. Tutto passa attraverso il cavo USB-C che scompare sul retro, quindi nessuno noterà la presenza di un Hub sulla tua scrivania. E la stabilità dell'iMac non è di certo a rischio: il gadget di Minisopuru è dotato di supporti in gomma che garantiscono solidità e presa stabile sulla scrivania.

Ma cosa aggiunge questo Hub USB-C? Beh, sicuramente più di quello che pensi, perché c'è anche una "sorpresa":

2x USB-A 2.0 a 480 Mbps

1x USB-C 3.2 a 10Gbps

1x USB-A 3.2 a 10Gbps

1x lettore TF Card (150 MB/s)

1x lettore SD Card (150MB/s)

1x slot per M.2 NVMe SSD / M.2 SATA SSD

Sì, hai letto bene. Con questo Hub USB-C 7-in-1 puoi addirittura utilizzare un SSD aggiuntivo, così da espandere la capacità d'archiviazione dell'iMac. Fantastico, vero? Prima di completare l'acquisto, ricorda che questo accessorio è compatibile esclusivamente con l'AiO del 2021 di Apple, con display da 24". Lo trovi ad un ottimo prezzo su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.