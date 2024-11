Iliad: la Fibra più veloce d'Italia con Wi-Fi 7 e offerte imbattibili

Iliad lancia una nuova offerta fibra ultra-veloce, pensata per garantire il massimo delle prestazioni sia in download che in upload. Con la tecnologia 100% fibra ottica FTTH, Iliad punta a trasformare l’esperienza online, offrendo velocità eccezionali e una stabilità superiore grazie al nuovo router iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, disponibile in comodato d’uso gratuito.

Sconto Fibra + Mobile

Per i clienti mobile Iliad, l’offerta è ancora più vantaggiosa: chi ha un’offerta a 9,99 € o 11,99 € al mese può abbinare la fibra pagando 21,99 € al mese invece di 25,99 €. Per chi non è ancora cliente mobile, è possibile sottoscrivere l’offerta Giga 180 a 9,99 € o Giga 250 a 11,99 € e attivare il vantaggio Fibra + Mobile.

Cosa include l’offerta

L’offerta fibra di Iliad offre velocità elevate e numerosi vantaggi:

Download fino a 5 Gbit/s nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON , con upload fino a 700 Mbit/s. Questa velocità è ripartita tra le porte Ethernet e il Wi-Fi.

nelle aree coperte da tecnologia , con upload fino a 700 Mbit/s. Questa velocità è ripartita tra le porte Ethernet e il Wi-Fi. Chiamate illimitate verso numeri in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali.

verso numeri in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali. Router iliadbox con Wi-Fi 7 in comodato gratuito, per connessioni stabili anche su più dispositivi contemporaneamente.

in comodato gratuito, per connessioni stabili anche su più dispositivi contemporaneamente. App iliadbox connect per gestire e monitorare la rete domestica in modo semplice e veloce.

Innovazione con Wi-Fi 7 e Risparmio Energetico

L’iliadbox è dotata dell’ultima generazione Wi-Fi 7, che migliora la velocità e la stabilità della connessione anche quando più dispositivi sono collegati. È progettato con funzioni innovative come il pulsante ON/OFF e una modalità Sleeping per ridurre il consumo energetico.

Servizi aggiuntivi

Iliad offre anche:

Wi-Fi Extender per estendere il segnale in tutta la casa (1,99 € al mese).

per estendere il segnale in tutta la casa (1,99 € al mese). Protezione McAfee Multi Access per una navigazione sicura (2,99 € al mese).

Con Iliad, avrai una connessione ultra-veloce, trasparente e senza costi nascosti, perfetta per lo streaming, il gaming, e tutte le attività online.

Per conoscere l'offerta completa di Iliad Fibra clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.