Iliad Giga 180: la promo BOMBA

L'offerta Iliad Giga 180 si distingue come una delle più competitive nel settore della telefonia mobile in Italia. Con un canone mensile di soli 9,99€, gli utenti possono beneficiare di un pacchetto dati generoso di 180GB in 4G/4G+ e in 5G, e godere di chiamate e SMS illimitati verso numeri nazionali. Viene inoltre inclusa la possibilità di utilizzare 11GB in Europa senza costi aggiuntivi.

Iliad Giga 180: i dettagli

Canone mensile: 9,99€ al mese senza vincoli e con prezzo bloccato per sempre.

Internet: 180GB in 4G/4G+ ed anche in 5G su device compatibili.

Minuti e SMS: bundle illimitato verso tutti i numeri nazionali ed anche verso 60 destinazioni internazionali.

Dati in Europa: 11GB inclusi per l'uso in roaming in tutta l'Unione Europea.

Ci sono diversi paesi europei tra cui scegliere per godere del roaming senza costi aggiuntivi: tra essi troviamo la Germania, la Francia, la Spagna e molti altri.

L'offerta è disponibile sia per nuovi clienti che per i clienti esistenti di Iliad, con gli stessi privilegi per entrambi. L'attivazione può essere completata online, presso un Iliad Store o in un Corner situato in vari punti vendita.

I beneficiari di quest'offerta potranno anche accedere alla rete 5G di Iliad (ove disponibile e compatibile con il proprio dispositivo) per godere di un'esperienza di connessione superiore rispetto al 4G/4G+.

La tariffa in questione è inoltre compatibile con la PROMO Iliad Box a meno di 20 euro al mese che permette di avere internet a casa con modem con Wi-Fi 7.

Costi ed altro

L'offerta prevede un contributo iniziale di soli 9,99 euro una tantum. A questo ammontare bisognerà aggiungere i 10 euro della SIM. Tale tariffa, inoltre, non prevede aumenti ed è quindi bloccata per sempre proprio come da tradizione Iliad.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.