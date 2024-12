Iliad: 210GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per SEMPRE

L'offerta Iliad Flash 210 è una promozione incredibilmente conveniente che ti permette di avere un grosso quantitativo di connessione dati in 5G insieme a minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. Potrai avere, precisamente, ben 210GB con cui navigare alla massima velocità ovunque ti trovi.

Cosa include l'offerta Iliad Flash 210

Andiamo a ricapitolare nel dettaglio cosa puoi ottenere attivando l'offerta Iliad Flash 210:

210GB in 4G/4G+ e 5G (dove disponibile e con dispositivi compatibili)

(dove disponibile e con dispositivi compatibili) Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia

verso fissi e mobili in Italia Minuti e SMS illimitati in Europa

13GB dedicati in roaming europeo

Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionale

Nella stessa offerta puoi contare inoltre su una serie di servizi che includono "Mi richiami", l'hotspot, nessuno scatto alla risposta, facilità nel controllo del credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero.

Il 5G di Iliad è coperto già in più di 3000 città: in caso contrario, avrai sempre la migliore connessione disponibile in 4G o 4G+. Non attendere oltre perché l'offerta è a tempo limitato e attiva adesso Flash 210 a 9,99 euro al mese per sempre.

