Iliad: 180 GB con minuti ed SMS illimitati a 9,99€ al mese

Iliad è una delle scelte migliori se stai valutando di cambiare operatore telefonico. In questo momento disponibile c'è Iliad Giga 180, la nuova offerta che include 180 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati al prezzo di 9,99€ al mese per sempre. Stesso prezzo per quanto riguarda l'attivazione della SIM. Andiamo a scoprire come attivarla.

Iliad Giga 180: cosa include e come attivarla

Iliad continua ad espandersi nel mercato italiano, a conferma del fatto che i suoi clienti restano soddisfatti del servizio offerto. E che ne attrae sempre di nuovi. Il motivo è presto detto: il rapporto qualità-prezzo delle sue proposte è sotto gli occhi di tutti. Ma le ragioni del suo successo sono da ricercare anche nella sua politica trasparente e nelle zero rimodulazioni (i costi rimangono sempre gli stessi, zero sorprese).

In ordine di tempo, l'ultima promo disponibile è Iliad Giga 180, che include:

180 GB in 5G sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete (in alternativa, la connessione passa in automatico al 4G/4G+);

sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete (in alternativa, la connessione passa in automatico al 4G/4G+); Minuti ed SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e Europa;

verso fissi e mobili in Italia e Europa; Hotspot ;

; Tecnologia VoLTE ;

; Portabilità da un altro operatore;

da un altro operatore; Segreteria telefonica.

Se i GB a disposizione dovessero terminare prima del rinnovo mensile, è possibile continuare a navigare a 0,90 euro per ogni 100 MB, previo espresso consenso. Gli utenti posso usufruire inoltre di 11 GB dedicati in roaming. Fuori dall'Italia il traffico dati non è incluso, ma rimangono i minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni.

Per maggiori dettagli sulla promo in questione basta andare sul sito di Iliad.

