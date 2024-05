Il tuo insegnante di lingue tascabile è Mondly: ottieni il 95% di sconto

Imparare nuove lingue non dev'essere un'esperienza complicata o inaccessibile. Esistono applicazioni, infatti, che ti permettono di imparare in modo efficiente quando e dove vuoi, pur mantenendo un altissimo livello di insegnamento. Noi ti consigliamo Mondly: app pluripremiata che si distingue per il suo approccio innovativo e coinvolgente. Anche il prezzo è particolarmente conveniente: con la promozione ora in corso, ricevi uno sconto del 95% sul piano a vita e senza abbonamento, che ti consente di accedere a ben 41 lingue risparmiando oltre 1.000 euro.

Madrelingua, chatbot e riconoscimento vocale

Mondly ti guida in un viaggio linguistico fatto di frasi comuni e situazioni reali, ascolto di madrelingua, pratica continua di conversazioni autentiche e un sistema di ripetizione intelligente. In poche parole, sarà come avere un insegnante privato sempre nella tua tasca. Anziché memorizzare singole parole, Mondly ti immerge fin da subito in conversazioni reali, di vita quotidiana. Questo metodo ti permette di acquisire velocemente il vocabolario essenziale per comunicare subito.

La corretta pronuncia è fondamentale. Con Mondly, ascolterai frasi parlate da madrelingua che ti aiuteranno a migliorare la tua capacità di comprendere e riprodurre suoni e accenti autentici. La pratica resta comunque la chiave per ottenere il massimo dall'esperienza: Mondly mette a disposizione un chatbot avanzato con cui potrai sostenere conversazioni intelligenti e che, grazie al sistema di riconoscimento vocale, sarà in grado di fornirti feedback istantanei su pronuncia e costruzione delle frasi.

Per consolidare ciò che hai appreso, Mondly utilizza un sistema di ripetizione intelligente che ti aiuta a imprimere nozioni e parole a lungo termine. Mondly è disponibile su computer, smartphone e tablet: questa flessibilità ti permette di imparare una nuova lingua ovunque ti trovi e soprattutto in qualsiasi momento, anche nei ritagli di tempo. In questo modo, Mondly si adatta alla tua routine quotidiana.

Ora hai l'opportunità di imparare 41 lingue con uno sconto del 95%. Il prezzo è di soli 99,99 euro - contro i 1999,99 euro da listino - per accedere al pacchetto completo a vita, che include funzionalità avanzate, lezioni, risorse, due app bonus (Mondly AR per la realtà aumentata e Mondly Kids per i più piccoli) risparmiando notevolmente. Non dovrai sottoscrivere nessun abbonamento: una volta completato l'acquisto, avrai accesso a Mondly per sempre.

