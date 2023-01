Il taccuino SMART cancellabile che SPOPOLA sul web oggi costa solo 19€

Lo smart notebook Rocketbook EVR-M-K è un prodotto davvero geniale: ecologico, adatto a studenti, insegnanti, professionisti, manager e tutti coloro che vogliono essere più organizzati, creativi e produttivi a scuola o al lavoro.

Il Rocketbook è il taccuino del futuro progettato per offrire un'esperienza classica con penna e carta, ma è costruito per l'era digitale visto che è riutilizzabile con penna e carta che si collega al cloud utilizzando il tuo dispositivo mobile. E adesso può essere tuo a soli 19 euro, un prezzo così basso che già solo per questo ti viene voglia di offrirgli un'occasione. Le spedizioni sono gratuite.

Rocketbook EVR-M-K mini notebook moderno

Il prodotto dunque è un quaderno con copertina rigida intelligente con 36 pagine riutilizzabili che tornano come nuove con un panno umido, se precedentemente scritte con penne Pilot FriXion (una è inclusa nell'offerta). La carta sintetica, infatti, permette di scrivere senza problemi, per poi essere ripulita con il panno in microfibra umido per poter essere riutilizzate più volte.

Il taccuino è disponibile nelle dimensioni Executive, Letter e Mini: la misura Executive (15 x 22 cm) è vicina ad A5, il formato Letter è 22 x 27 cm, che è il più vicino al formato A4, mentre il Mini è 9 x 15 cm, che è il più vicino al formato A6. Scarica l'app Rocket Book, scannerizza le immagini, le tue note i tuoi appunti in alta definizione e inviali su Google docs, Dropbox, iCloud, Evernote, e-mail.

Insomma, è facilmente comprensibile come questo è uno di quei prodotti davvero geniali, pensati per facilitare la vita di studenti, professionisti e di tutti coloro che amano ancora apppuntare e scrivere a mano, ma non vogliono perdere la comodità della moderna tecnologia in ambito "cancellazione e riutilizzo". Questo ottimo taccuino smart adesso può essere tuo a soli 19 euro, un prezzo così basso che già solo per questo ti viene voglia di offrirgli un'occasione. Le spedizioni sono gratuite.

