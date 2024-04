Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch eccellente ed è SCONTATISSIMO su Amazon: -63%

Il Samsung Galaxy Watch4 unisce eleganza e funzionalità in un unico dispositivo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo smartwatch esprime la sua potente e intuitiva funzionalità. Questo smartwatch è anche un compagno affidabile per il monitoraggio della salute, grazie alla sua capacità di tenere traccia dei progressi fitness e alla sua innovativa funzione di misurazione della composizione corporea.

Grazie alla funzione di sfida integrata, il Galaxy Watch4 rende l'esercizio fisico un'esperienza sociale e divertente. Monitorando i passi e consentendo agli utenti di competere con amici e familiari attraverso una bacheca in tempo reale, le attività diventano più coinvolgenti e gratificanti.

Le sfide prevedono medaglie e un sistema di punteggio, che aggiunge un ulteriore livello di motivazione e divertimento. L'orologio è anche dotato di un potente fitness tracker, che registra tutte le attività fisiche e i punteggi di fitness direttamente sull'orologio e sul telefono.

Infine, il sensore Samsung BioActive offre funzionalità avanzate come la misurazione dell'ECG e della pressione sanguigna in tempo reale, fornendo agli utenti informazioni cruciali sulla loro salute cardiovascolare. Grazie alla sua precisione e alla sua praticità, questo smartwatch si distingue come un dispositivo completo per il monitoraggio della salute e il miglioramento del benessere complessivo.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch4 viene scontato del 63% per un costo totale e finale di 149€.