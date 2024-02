Il Robot TP-Link che ASPIRA E LAVA alla perfezione oggi è tuo a 120€ IN MENO

È tempo di rivoluzionare le pulizie di casa e di semplificare la tua vita con questo gioiellino di cui non potrai più fare a meno! Parliamo del Robot Aspirapolvere Lavapavimenti TP-Link Tapo, oggi disponibile su Amazon a soli 279 euro grazie ad uno sconto bomba del 30%.

Procedendo oggi stesso con l'ordine potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell'offertona, non capita tutti i giorni un'occasione cocì conveniente!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti TP-Link Tapo: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti TP-Link Tapo è un vero e proprio alleato multifunzionale per le tue faccende domestiche.

Grazie alla sua iperaspirazione da 4200Pa, spazza via i detriti intrappolati tra gli spazi vuoti e la polvere nascosta nei tappeti per una pulizia più profonda e potente. In più utilizza il Sistema LiDAR e Gyro Dual Navi per mappare accuratamente la tua casa in pochi minuti, evitando omissioni e poter lavorare bene anche al buio.

La doppia funzionalità di aspirapolvere e lavapavimenti garantisce una pulizia impeccabile dappertutto, e il lavaggio elettronico a 3 livelli affronta anche i residui appiccicosi e il grasso della cucina per risultati perfetti.

Il robot è dotato di una batteria potentissima da 3200 mAh così da garantire un'aspirazione di lunga durata e senza sbiadimenti fino a 3 ore no-stop. Inoltre la ricarica è automatica: ritorna automaticamente alla base di ricarica quando la batteria è scarica, quindi riavvia esattamente da dove si era interrotto.

