Il portatile Lenovo IdeaPad Gaming 3 in offerta con 600€ DI SCONTO!

Offerte così sono davvero rare, soprattutto quando l'entità dello sconto supera i 100€. Ma se ti dicessimo che lo sconto stavolta supera questa cifra di ben 6 volte? E che si tratta niente meno che di un PC portatile da Gaming del calibro del Lenovo IdeaPad Gaming 3? Non puoi assolutamente non approfittare.

Infatti da oggi su Amazon puoi acquistare in offerta il Lenovo IdeaPad Gaming 3 a soli 999€, con uno sconto del 38% che ammonta ad un incredibile taglio del prezzo di 600€ netti!

La mossa definitiva per il gaming

Stiamo parlando di un prodotto esageratamente performante, adatto per i videogiocatori esigenti come te. Potrai immergiti in un'esperienza visiva straordinaria grazie con il display da 15.6" FHD, con risoluzione 1920x1080 e pannello IPS da 250nits e 120Hz. Detto in parole povere, uno schermo da paura. Andando sul tecnico, monta un processore Intel Core i7-12650H, con 10 core e 16 thread, uno storage di 512GB con SSD, e una RAM da 16GB SO-DIMM DDR4-3200.

Il fiore all'occhiello di questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 però rimane la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6, che ti offrirà un'esperienza visiva straordinaria. Un gioiello del genere con uno sconto COSI' GRANDE, è un'occasione unica!

