Il pass Sport di NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi

Il primo turno del Roland Garros, il Gran Premio di Montecarlo con la Ferrari di Charles Leclerc in prima fila, la gara della MotoGP con la furia di "Pecco" Bagnaia pronta ad abbattersi in Catalogna, gli ultimi 90 minuti di Serie A, la passerella finale del Giro d'Italia: sono soltanto alcuni degli appuntamenti di oggi in programma su NOW con il pass Sport, con cui si ha accesso all'intera programmazione sportiva di Sky in diretta e on-demand.

Grazie all'offerta in corso in questi giorni, è possibile attivare il pass Sport di NOW a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio di 120 euro in un anno. In alternativa si può scegliere la promo valida per due mesi a 14,99 euro al mese, al termine dei quali si può decidere se proseguire a 24,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi.

L'offerta completa del pass Sport di NOW

Non esiste ad oggi in Italia un abbonamento più completo e conveniente per gli appassionati di sport. Ecco l'offerta completa del pass Sport di NOW:

Motori : tutti i weekend di Formula 1 e MotoGP (prove libere, qualifiche e gare)

: tutti i weekend di Formula 1 e MotoGP (prove libere, qualifiche e gare) Tennis : tutti i tornei del circuito ATP e WTA, più le ATP Finals di Torino, la Davis Cup e Wimbledon in esclusiva (in aggiunta ad Australian Open e Roland Garros inclusi nella diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2)

: tutti i tornei del circuito ATP e WTA, più le ATP Finals di Torino, la Davis Cup e Wimbledon in esclusiva (in aggiunta ad Australian Open e Roland Garros inclusi nella diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2) Basket : NBA ed Eurolega

: NBA ed Eurolega Calcio: tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie B, tutta la Serie C, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Champions League, l'Europa League e la Conference League

In più quest'estate su NOW anche tutti i 51 match di Euro 2024 e le Olimpiadi di Parigi con dieci canali dedicati di Eurosport (incluso uno in 4K).

L'offerta sul pass Sport è attivabile online su questa pagina del sito nowtv.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.