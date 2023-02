Il nuovo Kindle modello 2022 è già in offerta ad un prezzo imperdibile su Amazon

Con l'uscita del modello 2019, l'e-reader Kindle più semplice di Amazon ha ora una luce di lettura, la connettività Bluetooth e la possibilità di riprodurre gli audiolibri Audible, tutti elementi che prima mancavano. Tuttavia, è riuscito a fare tutto questo senza aumentare irragionevolmente il prezzo. Acquistalo su Amazon a soli 89,99€ invece di 99,99€.

La consegna del Kindle di 11a generazione è arrivata nel 2022 e sono state apportate alcune modifiche che lo rendono migliore rispetto al passato, tra cui uno schermo più dettagliato, l'introduzione della ricarica USB-C e più spazio per i dati. A occhio nudo, il nuovo Kindle è indistinguibile dal modello precedente sia nell'aspetto che nella sensazione. È un e-reader elegante e leggero, con dimensioni di soli 6 pollici.

La risoluzione del display del nuovo Kindle è uno dei miglioramenti più evidenti. La densità di pixel del suo display a inchiostro e antiriflesso è stata aumentata da 167ppi a 300ppi, rendendolo visivamente identico al Kindle Paperwhite e al Kindle Oasis. Ora che il testo è più nitido e le immagini appaiono più realistiche, è possibile valutare con maggiore precisione la qualità della copertina.

Come il Paperwhite, il nuovo Kindle di fascia bassa offre ora una connessione USB-C invece di un connettore micro-USB. Amazon sostiene che una singola carica può durare fino a sei settimane, a condizione che gli utenti limitino il loro "uso wireless" a 30 minuti al giorno e mantengano la luminosità dello schermo a 13 (la luminosità massima è impostata a 24).

Infine, la capacità di archiviazione è quadruplicata da 4GB a 16GB, consentendo una maggiore raccolta di contenuti multimediali portatili. A parte i miglioramenti citati, non ci sono molte novità degne di nota da discutere in termini di esperienza d'uso. Il Kindle entra facilmente in una tasca e ha una sensazione di piuma nella mano. Ha uno schermo da 6 pollici e pesa poco meno di 160 grammi. Le dimensioni sono di circa 158 millimetri per 109 millimetri per 80 millimetri. Lo schermo a risoluzione più elevata ha un aspetto meraviglioso; non solo è un piacere leggervi il testo, ma anche la possibilità di utilizzare la copertina di un libro come schermo di standby del dispositivo è più attraente grazie ai pixel aggiuntivi.

Regolare la luce di lettura (una novità del 2019) è facile come selezionare una nuova impostazione da un menu a discesa, così come modificare il carattere, la dimensione del testo e altre opzioni di accessibilità. Inoltre, la durata della batteria è davvero buona. Approfitta ora dello sconto del 10% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.