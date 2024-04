Il nuovo capitolo del picchiaduro più famoso di sempre in OFFERTA: TEKKEN 8 al 37% di sconto

TEKKEN 8 promette di portare l'esperienza di combattimento a un nuovo livello con una serie di caratteristiche innovative. Con 32 combattenti e con una nuova grafica next-gen, i giocatori si immergeranno in un'esperienza visiva e di gioco senza precedenti.

La trama di TEKKEN 8 si concentra sulle intricate relazioni tra le linee di sangue Mishima e Kazama, con Jin Kazama che affronta il suo destino e si scontra con suo padre Kazuya Mishima, scatenando una guerra che porterà distruzione in tutto il mondo.

L'entusiasmante gameplay di TEKKEN 8 sarà incentrato su tattiche "aggressive", offrendo una sfida avvincente per i giocatori di tutti i livelli di abilità. Con una nuova modalità per giocatore singolo chiamata "Arcade Quest", i giocatori possono creare il proprio avatar e sfidare i loro rivali in una varietà di arcade diversi.

Inoltre, TEKKEN 8 è stato costruito offrendo una vasta gamma di opzioni per personalizzare personaggi giocabili, avatar, elementi HUD e persino la musica del gioco. Questo permette ai giocatori di adattare l'esperienza di gioco alle proprie preferenze e creare un'esperienza unica e personalizzata. TEKKEN 8 si presenta come un titolo imperdibile per i fan della serie e per gli appassionati di giochi di combattimento.

