Il nuovo ASUS ROG Phone 8 Pro è in preordine su Amazon (PREZZO MINIMO garantito)

ASUS ROG Phone 8 Pro, insieme alla variante base Phone 8, è finalmente ufficiale. Per la prima volta, il marchio sceglie di abbracciare l'eccellenza anche oltre il gaming, andando a realizzare uno smartphone top di gamma che va a bussare alla porta degli utenti interessati non soltanto alle prestazioni da gioco ma anche a produttività e fotografia.

In queste ore è disponibile al preordine su Amazon al prezzo minimo garantito: 1.199,99 euro per la versione Pro con connettività 5G, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La data di uscita è fissata per il prossimo 31 gennaio 2024.

ASUS ROG Phone 8 Pro 16+512 GB in preordine su Amazon

Resistenza ad acqua e polvere (IP68), memoria di archiviazione UFS 4.0 e ricarica rapida a 65W sono tra i principali elementi che spiccano del nuovo smartphone ASUS ROG. Da segnalare anche il display LTPO AMOLED da 6,78 pollici Full HD+ con refresh rate da 1 a 120 Hz (personalizzabile fino a 165 Hz) e luminosità di picco pari a 2.500 nit.

A muovere il tutto è il processore Snapdragon 8 Gen 3, con sistema di raffreddamento GameCool 8 e tecnologia X Mode per l'aumento delle prestazioni. Lato connettività c'è il supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC e GPS.

Incluso nel prezzo anche l'AeroActive Cooler X con logo Aura RGB.

Il modello in vendita è quello in colorazione Nero da 16+256 GB, volendo comunque è possibile selezionare anche la versione Pro con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, risparmiando 100 euro rispetto al prezzo della variante più completa.

Pre-ordina ora ASUS ROG Phone 8 Pro su Amazon garantendoti il prezzo minimo. Riceverai il telefono subito dopo la data di uscita, fissata al 31 gennaio 2024. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti Prime non pagano nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.