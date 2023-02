Il notebook Lenovo Ideapad 3 si trova ad un prezzo incredibile su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 3 è uno dei migliori computer portatili attualmente disponibili, sopratutto perché non costa un occhio della testa. Se volete spendere il meno possibile per un portatile economico, allora l'IdeaPad 3 deve essere preso in considerazione. Non potrete giocare a giochi intensivi o utilizzarlo per avviare una carriera nella produzione video, ma ha molti punti di forza che meritano di essere elogiati: è eccellente per l'elaborazione generale e la navigazione sul Web, nonché per la gestione di e-mail e fogli di calcolo, e sarete soddisfatti delle sue capacità di streaming di TV e film. Acquistalo su Amazon a soli 239,00€ invece di 349,00€.

La serie 3 è la linea di notebook entry-level di Lenovo ed è progettata per essere utilizzata a casa o a scuola per qualsiasi cosa, dalla digitazione di documenti alla visione di Netflix. La serie Ideapad 5 dispone di una tecnologia più sofisticata in dimensioni altrettanto ridotte, il che la rende una scelta eccellente per chi ha compiti piuttosto gravosi e ha bisogno di qualcosa con un po' più di potenza.

Lo schermo da 14 pollici dell'IdeaPad 3 è abbastanza luminoso e nitido e vanta una risoluzione Full HD (1920 x 1080). Le cornici del display sono più grandi di quelle dei portatili più raffinati e né gli angoli di visione né la luminosità massima sono molto impressionanti. Il Lenovo IdeaPad 3 ha uno schermo adatto a un'ampia gamma di utilizzi, tra cui la navigazione sul web, la creazione di documenti e la visione di film sul servizio di streaming preferito. La mancanza di una versione touchscreen è prevedibile visto il prezzo contenuto.

La lunga storia di Lenovo come produttore di computer portatili è evidente nella struttura robusta e nella sensazione di comfort dell'IdeaPad 3. Si può dire che questo computer è stato costruito con cura. Si può dire che questo portatile è stato costruito per durare nel tempo grazie alla robusta cerniera dello schermo e alla robusta plastica esterna. Non dovrete preoccuparvi che si spezzi in due, ad esempio, se i bambini lo prendono in mano.

La tastiera del Lenovo IdeaPad 3 merita un elogio particolare. La tastiera è ottima, tranne per la mancanza di un tastierino numerico e di una serie completa di tasti. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.