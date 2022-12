Il notebook ASUS Vivobook 15 in offerta ad un prezzo irrisorio su Amazon

Il notebook ASUS 15.6" Vivobook 15 F1502 offre prestazioni potenti in un design compatto. Il potente hardware del Vivobook 15, che include una CPU Intel Core i7-1260P di 12a generazione e 8 GB di RAM DDR4, lo rende ideale per l'utilizzo di programmi da ufficio. Grazie all'unità SSD da 512 GB, l'avvio e le altre operazioni saranno rapidissime. Acquistalo ora su Amazon grazie all'offerta natalizia a soli 629,98€ invece di 892,39€

Lo schermo IPS da 15,6 pollici utilizza una cerniera a 180 gradi che consente di mostrare facilmente lo schermo a chiunque si trovi nei paraggi. La risoluzione nativa dello schermo è di 1920x1080 e il rapporto d'aspetto è di 16:9. Il display è gestito dalla grafica integrata Intel Iris Xe.

Sono disponibili diverse connessioni, tra cui HDMI, USB-C e USB-A. Grazie alla retroilluminazione, la tastiera ASUS ErgoSense può essere utilizzata anche in ambienti poco luminosi. La webcam a 720p può essere bloccata per garantire la privacy e l'autenticazione biometrica può essere utilizzata per il login. ASUS Vivobook 15 include una CPU Intel Core i7-1260P di 12a generazione. Ha otto core di efficienza con una velocità massima di boost di 3,4 GHz e quattro core di prestazioni che possono essere overcloccati a 4,7 GHz. In questo chip sono presenti 12 thread di elaborazione separati.

Windows 11 rappresenta un'importante trasformazione rispetto al suo predecessore, con un'enfasi sull'efficienza, l'originalità e la facilità d'uso. Il menu Start, basato su cloud e personalizzabile dall'utente, è stato spostato nella parte anteriore e centrale della barra delle applicazioni, rendendo più facile che mai individuare e aprire i file utilizzati di recente, indipendentemente dalla piattaforma o dal dispositivo su cui sono stati visti l'ultima volta.

L'app Microsoft Teams Chat è integrata nella barra delle applicazioni di Windows 11 e consente di rimanere facilmente in contatto con i propri cari, colleghi e clienti. È possibile inviare facilmente messaggi, chiamare o videochiamare amici e familiari, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, sia esso Windows, Android o iOS. DirectX 12 Ultimate, incluso in Windows 11, offre immagini fotorealistiche a velocità elevate, mentre Auto HDR modifica automaticamente l'illuminazione e il contrasto del gioco per supportare un'elevata gamma dinamica.

