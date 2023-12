Il Mouse Mini di Logitech a 9,99€ è un'occasione UNICA

Il mouse wireless di Logitech è progettato per offrire un'esperienza di utilizzo compatta e versatile. Il suo design sagomato consente un comodo impiego con entrambe le mani (essendo ambidestro), garantendo un comfort superiore rispetto a un touchpad. Con una rotella di scorrimento lineare e una batteria AA inclusa, il mouse offre una durata fino a 1 anno grazie alla modalità intelligente di inattività.

La durevolezza e l'affidabilità sono caratteristiche fondamentali di questo mouse USB, che si dimostra un compagno resistente nel tempo. Il plug-and-play è reso estremamente semplice grazie al piccolo ricevitore USB nano, che garantisce una connessione forte e affidabile fino a 10 metri di distanza.

La compatibilità universale del mouse Logitech si estende a PC Windows, Mac e laptop, assicurando che sia utilizzabile con qualsiasi tipo di computer presente o futuro. I suoi benefici rispetto al touchpad sono evidenti, come dimostra uno studio recente che ha rivelato un aumento del 50% di produttività e una velocità di lavoro superiore del 30% per gli utenti di laptop che hanno scelto il modello M185.

Con dimensioni compatte e controllo fluido del cursore, il mouse wireless è ideale per mani di piccole e medie dimensioni, nonché per uffici, spazi di lavoro ristretti o scrivanie affollate. Per chi cerca una maggiore comodità, c'è l'opzione di passare al Logitech M235 Mouse Wireless, che offre un'impugnatura in gomma morbida, un ricevitore USB per connettere più periferiche e un indicatore luminoso dello stato della batteria.