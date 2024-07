IL MITICO Apple MacBook Air in sconto su eBay ANCORA PER POCO TEMPO!

Con l'avvicinarsi di settembre, è tempo di pensare al ritorno a scuola e di prepararsi per un nuovo anno accademico. Apple MacBook Air 13,3 con lo sconto di 35€ inserendo il codice PSPRLUG24 è il laptop ideale per studenti di tutte le età.

Questo dispositivo non solo migliorerà l'efficienza degli studi, ma rappresenterà anche un regalo indimenticabile e motivante.

Il migliore di casa Apple

Il MacBook Air è rinomato per il suo design sottile ed elegante. Con un peso di soli 1,29 kg e uno spessore di appena 16,1 mm, è estremamente facile da trasportare. Questo lo rende perfetto per gli studenti che devono spostarsi tra casa, scuola e biblioteca. Il colore grigio aggiunge un tocco di sofisticatezza e stile, rendendolo un accessorio alla moda oltre che un potente strumento di lavoro.

Il cuore del MacBook Air è il rivoluzionario chip Apple M1, che combina una CPU a 8 core e una GPU a 7 core per offrire prestazioni straordinarie. Questo significa che il laptop può gestire facilmente qualsiasi compito, dalle applicazioni più semplici alla grafica complessa e al multitasking avanzato. Con 8GB di RAM, il MacBook Air assicura un'esperienza fluida e senza interruzioni, anche quando si utilizzano più applicazioni contemporaneamente. Il MacBook Air viene fornito con macOS, il sistema operativo di Apple, che offre un'esperienza utente intuitiva e potente. Inoltre, è dotato di avanzate funzionalità di sicurezza, come il Touch ID, che consente di sbloccare il laptop e effettuare acquisti online in modo sicuro e semplice.

Acquista oggi il MacBook Air e prepara lo studente della tua vita a un anno scolastico di successi!

