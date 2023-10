Il Mini PC DEFINITIVO in offerta a METÀ PREZZO

Un mini PC è un computer compatto e leggero progettato per occupare poco spazio e offrire prestazioni sufficienti per svolgere compiti quotidiani. Oggi Amazon propone uno sconto del 50% per il Mini PC con processore Intel di 12a generazione, applicabile tramite coupon, per un prezzo finale di 199,50€.

Mini PC al 50%: la grande offerta di Amazon

Il mini PC NiPoGi AK2 PLUS rappresenta una soluzione potente e compatta per una varietà di esigenze informatiche. Con il suo processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione, questo mini PC offre prestazioni eccezionali, superando di oltre il 25% i suoi predecessori N5105/N5095. È la scelta ideale per compiti leggeri in ufficio, riproduzione di video 4K, formazione online e design. Dotato di 16 GB di RAM DDR4 e un rapido SSD da 512 GB, il NiPoGi N100 offre spazio di archiviazione abbondante per passare agevolmente da un'applicazione all'altra. Inoltre, la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB mediante un SSD sostituibile o un HDD/SSD da 2,5 pollici aggiuntivo aumenta ulteriormente la sua versatilità.

Con doppie porte HDMI, puoi sfruttare il doppio schermo 4K a 60 Hz, rendendo questo mini PC ideale per attività multimediali e professionali. Le connessioni Gigabit Ethernet, WiFi dual-band e Bluetooth 4.2 lo rendono compatibile con una vasta gamma di dispositivi e applicazioni. Preinstallato con il sistema operativo, questo mini computer offre prestazioni veloci e fluide per la produttività aziendale, l'intrattenimento domestico, la scuola, la ricerca e molto altro. La ventola di raffreddamento integrata garantisce che il dispositivo rimanga efficiente durante l'uso intensivo. Con il supporto VESA, puoi anche montare questo mini PC per risparmiare spazio sulla scrivania.

L'offerta di Amazon è molto competitiva: 50% applicabile tramite coupon e prezzo finale di 199,50€ per il Mini PC.

