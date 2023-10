Il Mini PC definitivo in MAXI SCONTO per la Festa delle Offerte Prime

Un mini PC è un computer compatto e di dimensioni ridotte progettato per essere altamente portatile e adatto a spazi limitati. Solitamente è dotato di un processore, memoria RAM, archiviazione e porte di connettività come USB e HDMI. In occasione della Festa delle Offerte Prime segnaliamo un mega sconto del 54% su un Mini PC con Windows 11 Pro, prezzo finale 229,99€.

Un computer ma... Mini! Il Mini PC perfetto in maxi sconto su Amazon

Il mini PC Blackview MP60 è una soluzione compatta e potente che offre prestazioni sorprendenti in un formato estremamente ridotto. Con dimensioni ridotte, si adatta facilmente a spazi di lavoro affollati o piccoli ambienti. Inoltre, è dotato di un supporto VESA che consente di appenderlo sul retro di un monitor, liberando ulteriore spazio sulla scrivania. Il cuore di questo mini PC è l'Intel Celeron N5095 di 11ª generazione, con quattro core e quattro thread, che può raggiungere una velocità di clock di 2,9 GHz. Questo processore offre prestazioni fluide sia per le attività quotidiane come la navigazione web e la gestione di documenti, sia per applicazioni più avanzate come l'editing di foto.

Con 16 GB di RAM DDR4 ad alta velocità e un SSD da 512 GB integrato, il Blackview MP60 si avvia rapidamente e offre un'esperienza utente fluida. Inoltre, puoi espandere la memoria con un SSD o HDD da 2,5 pollici fino a 2 TB. Le numerose porte di connettività, tra cui USB 2.0 e 3.0, HDMI 4K, Ethernet Gigabit e Bluetooth 4.2, lo rendono estremamente versatile e adatto a una varietà di dispositivi. Puoi anche collegare due monitor 4K a 60Hz contemporaneamente, migliorando la tua produttività. Inoltre, Blackview offre un supporto tecnico affidabile e una garanzia di 24 mesi, garantendo la tranquillità degli utenti.

Amazon mette in offerta con uno sconto del 54% il Mini PC adatto a tutte le esigenze, prezzo finale 229,99€, approfittane!

