IL MIGLIOR Robot che Lava e Aspira con stazione di svuotamento A PREZZO MINI!

Finalmente è primavera, si possono tenere le finestre aperte e far entrare il sole e la leggera brezza! Purtroppo però ciò che entra in casa è anche polvere, pollini e acari... ma a questo ci pensa dreame D10 Plus Robot Aspirapolvere che oggi su Amazon costa solamente 339,99€ grazie allo sconto del 3%.

Non è un semplice robot aspirapolvere, ma un alleato completissimo per la pulizia della casa grazie alla presenza della stazione con svuotamento automatico della polvere. Scopri tutte le sue caratteristiche straordinarie e ordinalo ora!

Pulizia a mani libere e una capacità di oltre 2,5 litri

DreameBot D10 Plus permette una semplice ed efficace pulizia automatica. La pratica funzione di svuotamento automatico riduce al minimo l'interazione manuale evitando il posizionamento di un sacchetto nuovo. La pulizia quotidiana risulterà totalmente automatizzata, per la massima serenità dell'utilizzatore. Non è necessario svuotare il contenitore della polvere dopo ogni pulizia.

D10 Plus può eseguire una mappatura precisa dell'abitazione in soli 8 minuti (100m²) ed evitare gli ostacoli per una pulizia efficiente ed efficace, soprattutto in stanze con mobili vicini tra loro. È possibile eseguire la scansione in un raggio di 8 metri e utilizzare la navigazione LiDAR e un algoritmo SLAM per la mappatura dinamica e la pianificazione intelligente dei percorsi: Rilevamento accurato, mappatura più accurata. Raggio di scansione più ampio, mappatura più veloce. Navigazione migliore, meno urti.

Non perdere tempo e acquista subito il robot aspirapolvere dreame D10 Plus a soli 339,99€ grazie allo sconto del 3% attivato da Amazon per poco tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.