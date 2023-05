Il fantastico notebook ASUS TUF è ORA DISPONIBILE su Amazon

Sei alla ricerca del pc da gaming perfetto? Lo abbiamo trovato noi per te, si tratta del notebook ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4 ora disponibile su Amazon ad un buon prezzo.

Con il notebook ASUS TUF hai il meglio che c'è sul mercato!

Il notebook ASUS TUF è caratterizzato da un design distintivo e da un'elevata qualità costruttiva. Gioca con un pannello veloce, 100% sRGB di livello IPS fino a 144Hz e con Adaptive-Sync la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente.

Con questo pc da gaming disponi di una tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB in modo da poter esprimere il proprio stile personale e disponibilità di webcam HD 720p. E ancora prestazioni adatte al gioco professionale e alle attività quotidiane grazie al processore Intel Core di tredicesima generazione i7-13700H e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6. E poi da non sottovalutare la RAM da 16 GB DDR4.

Inoltre il notebook ASUS TUF ti consentirà di godere della tecnologia Audio DTS. Questa ti offre un suono surround virtuale a 7.1 canali coinvolgente e ad alta fedeltà per un audio di qualità cinematografica con cuffie stereo e sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore per un'ottima esperienza sonora. Questo pc è davvero perfetto per chi è alla ricerca di un notebook dalle alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e anche di lavoro ad alti ritmi e intensità.

Se desideri avere un pc praticamente perfetto sotto ogni punto di vista devi assolutamente scegliere lui: il notebook ASUS TUF. Prendilo ora su Amazon.

