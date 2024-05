Il cinema alla maniera di Samsung risparmiando 230€: smart TV 4K da 55 pollici in PROMOZIONE

Samsung è un'azienda premium in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, la smart TV targata Samsung 4K da 55 pollici viene scontata del 33% per un costo totale e finale d'acquisto di 469€.

Il massimo della qualità visiva con questa TV Samsung in promo

La Smart TV Samsung offre un'esperienza visiva e sonora coinvolgente grazie alle sue caratteristiche all'avanguardia. La tecnologia PurColour garantisce colori ottimizzati per immagini vivide e realistiche, elevando il realismo dei tuoi film e programmi preferiti e creando un'esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Dotata del potente processore Crystal 4K, con sistema di Upscaling, questa Smart TV offre una risoluzione 4K a tutti i tuoi contenuti preferiti, anche quelli non nativamente in 4K, garantendo immagini nitide e dettagliate. Il Smart Hub, organizzato in tre categorie - Media, Game e Ambient - ottimizza la tua esperienza in base al tuo utilizzo della TV, offrendo una navigazione intuitiva e personalizzata.

Per quanto riguarda l'audio, la Smart TV Samsung offre un'esperienza sonora completamente immersiva grazie all'audio surround 3D abbinato all'audio virtuale del canale superiore.

Inoltre, la tecnologia Adaptive Sound analizza la scena in tempo reale e ottimizza l'audio in base al tipo di contenuto, garantendo suoni vividi e bilanciati, che si adattano perfettamente alla tua esperienza di visione. La Smart TV Samsung si distingue per la qualità delle immagini, l'esperienza utente intuitiva e personalizzata e l'audio coinvolgente.

Su Amazon, oggi, la smart TV 4K da ben 55 pollici targata Samsung viene messa in maxi sconto del 33% per un prezzo finale e totale di 469€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.