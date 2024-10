Il Black Friday è già qui: lo anticipa NordVPN, con sconti fino al 71%

Il Black Friday è il momento perfetto per chi cerca offerte imperdibili. NordVPN non è da meno: il noto servizio ha lanciato in anteprima una promozione esclusiva che garantisce fino al 71% di sconto più 3 mesi extra gratuiti. A partire da soli 3,59 euro al mese, potrai proteggere la tua navigazione online con uno dei servizi VPN più affidabili sul mercato. Scopriamo tutti i dettagli di questa offerta.

Funzionalità che migliorano la tua esperienza online

Navigare su internet senza una VPN affidabile può esporre le tue informazioni private a pericoli. NordVPN risponde a questa esigenza proteggendo la tua connessione con la crittografia di ultima generazione, mantenendo anonimi il tuo indirizzo IP e la tua posizione.

Ma cosa offre, in più, rispetto alla concorrenza? Innanzitutto, NordVPN è l'ideale per chi ama guardare contenuti in streaming grazie alla sua rete di server ultraveloci (oltre 6400 in 111 Paesi) e alla larghezza di banda illimitata. Inoltre, la sicurezza dei tuoi dati è garantita dalla crittografia A-256 di NordVPN, una delle più avanzate sul mercato.

Con la funzione Threat Protection, NordVPN ti offre una protezione avanzata contro i malware, bloccando i tracker e le pubblicità fastidiose. Non c'è bisogno di essere esperti per iniziare a usare NordVPN. Con pochi clic, puoi abbonarti, registrarti e utilizzare il pulsante di "Connessione Rapida" per collegarti al server migliore per la tua rete e iniziare a proteggerti fin da subito.

Con un solo account NordVPN, puoi collegare fino a 10 dispositivi, siano essi smartphone, computer o tablet. Puoi anche installarlo sul tuo router. La politica di no-log a cui aderisce NordVPN assicura, inoltre, che nessuna delle tue attività online venga tracciata o memorizzata.

Approfitta ora dell'offerta Black Friday di NordVPN

Con il Black Friday alle porte, non c'è momento migliore per assicurarti NordVPN a uno dei prezzi più bassi di sempre. Fino al 71% di sconto, 3 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni rendono questa offerta imperdibile. Sfrutta questa occasione per proteggere la tua privacy online e navigare in tutta sicurezza, a partire da soli 3,59 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.