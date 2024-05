IDEA REGALO: Xiaomi Mi Band 5 a soli 35€ grazie alla super promo Amazon attiva OGGI!

Xiaomi Mi Band 5 è molto più di un semplice activity tracker: è un dispositivo multifunzione progettato per migliorare il tuo stile di vita e tenerti in forma, e oggi costa solamente 35,16€ grazie al 12% di sconto!

Tracciamento dell'attività fisica

Xiaomi Mi Band 5 è dotato di una serie di sensori avanzati che monitorano con precisione i tuoi movimenti e le tue attività fisiche durante tutto il giorno. Con la sua capacità di rilevare automaticamente le attività come la corsa, il ciclismo e il nuoto, ti fornisce dati accurati sulle calorie bruciate, i passi percorsi e la distanza coperta. Inoltre, con la funzione di riconoscimento del nuoto, è in grado di registrare i tuoi allenamenti in piscina con precisione, offrendoti una panoramica completa delle tue prestazioni.

Oltre al tracciamento dell'attività fisica, Xiaomi Mi Band 5 offre anche funzioni avanzate di monitoraggio della salute. Il monitoraggio del sonno ti fornisce informazioni dettagliate sulla qualità del tuo riposo notturno, inclusi i cicli di sonno leggero e profondo, aiutandoti a ottimizzare il tuo riposo per una migliore salute generale. Il monitoraggio della frequenza cardiaca continua ti avvisa in tempo reale di eventuali variazioni nella tua frequenza cardiaca, permettendoti di monitorare la tua salute cardiaca in modo efficace e affidabile.

Cura il tuo benessere con Xiaomi Mi Band 5 a soli 35,16€ grazie al 12% di sconto e preparati a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness in modo semplice e divertente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.