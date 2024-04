Icona Vintage è la macchina del caffè De'Longhi DEFINITIVA: l'espresso come al bar, MAXI SCONTO

De'Longhi è un'azienda molto nota per quel che riguarda la produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, è presente uno sconto extra large del 34% sulla macchina del caffè Icona Vintage che viene venduta a 158,89€.

Macchina del caffè De'Longhi Icona Vintage ad un prezzo scontatissimo

La macchina del caffè Icona Vintage De'Longhi si distingue per il suo design elegante, caratterizzato da una finitura beige con dettagli cromati che conferiscono un tocco di raffinatezza. Con una pressione di 15 bar e una caldaia in acciaio inox, assicura la preparazione di caffè dall'aroma intenso e dalla crema vellutata.

Il sistema cappuccino consente di miscelare manualmente vapore e latte per creare la densità ottimale della schiuma, permettendo così di personalizzare la propria bevanda al latte preferita secondo i propri gusti. Dotata di un porta filtro con dispositivo crema, l'Icona Vintage offre la flessibilità di utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E., garantendo una vasta scelta di opzioni per la preparazione del caffè.

Facile da utilizzare, la macchina è dotata di tre semplici tasti che consentono di accendere/spegnere l'apparecchio e di preparare espresso o cappuccino con una semplice pressione. Per garantire la sicurezza e il risparmio energetico, la macchina è dotata di una funzione di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo.

Il serbatoio d'acqua trasparente, con una capacità di 1,4 litri, è estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia, mentre il ripiano scalda tazze assicura che la tua bevanda resti calda più a lungo. E dunque, questo elettrodomestico presenta un design sofisticato, prestazioni affidabili e facilità d'uso, offrendo un'esperienza di caffè completa e soddisfacente per gli amanti del caffè più esigenti.

Su Amazon, oggi, la macchina del caffè Icona Vintage di casa De'Longhi viene scontata del 34% e venduta a 158,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.