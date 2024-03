I vantaggi di scegliere Serverplan per il tuo hosting italiano

Creare un sito web nel 2024 diventa un’esperienza semplice e accessibile grazie a Serverplan, il provider di hosting italiano che offre soluzioni a partire da 26 euro annui. Serverplan si è guadagnato una reputazione per il suo impegno a fornire servizi di alta qualità a prezzi competitivi, ideali per chi si avvicina per la prima volta al mondo del web.

Il pacchetto base è conveniente e ricco di funzionalità progettate per facilitare il lavoro del webmaster. Grazie a CPanel, un’interfaccia intuitiva, è possibile gestire il sito con facilità, installare applicazioni come WordPress, configurare caselle email e controllare le risorse del sito con semplici click.

Serverplan: il tuo hosting italiano a prezzi accessibilissimi

Il supporto clienti di Serverplan è uno dei suoi maggiori vantaggi, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via telefono, chat o ticket. Ciò assicura che, in caso di incertezze o problemi, ci sarà sempre un team di professionisti pronti a offrire assistenza immediata e risoluzioni efficaci.

Serverplan propone quattro diverse opzioni di web hosting professionale, e tutte includono un dominio gratuito a vita con estensioni .it o .eu, traffico web illimitato e backup giornalieri automatici. Inoltre, sono inclusi il certificato SSL e protezioni avanzate contro attacchi informatici e malware.

I piani variano in base a caratteristiche come il numero di account email, la capacità di archiviazione SSD e il numero di database, per soddisfare diverse necessità.

Il piano più accessibile parte da 26 € + IVA all’anno, mentre il più avanzato, Enterprise Plus, è disponibile a 230 € + IVA all’anno. Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata di Serverplan.

Optare per questo provider di hosting italiano significa scegliere un partner affidabile, esperto e conveniente per il tuo progetto web nel 2024. Visita il sito di Serverplan, scegli il piano adatto a te e inizia subito a creare il tuo sito web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.