I vantaggi di avere un password manager aziendale

I titolari di un'attività dovrebbero prendere in considerazione l'uso di un valido password manager per gestire al meglio gli accessi, sfruttare specifiche impostazioni pensate per le aziende e monitorare eventuali violazioni. Uno dei punti di riferimento nel settore è NordPass, in queste ore in offerta a partire da 1,79 euro al mese per utente grazie alla promozione per l'estate. I piani disponibili sono tre: Teams, Business ed Enterprise (quello più completo). Per l'account Business è disponibile anche una prova gratuita.

I vantaggi di un password manager aziendale

Un password manager aziendale consente di monitorare eventuali violazioni di dati che coinvolgono carte di credito, email e account della propria azienda, ricevendo avvisi in tempo reale qualora si verifichi un'emergenza.

Diversi password manager professionali, tra cui NordPass, consentono inoltre di gestire i permessi di accesso a livello aziendale, così come adottare pratiche in materia di password. Questo permette non soltanto di semplificare il processo relativo all'utilizzo delle password, ma anche di tenere sotto controllo eventuali utilizzi della piattaforma non idonei.

A tutto questo si aggiunge poi la funzionalità di concedere, rimuovere o riassegnare i permessi di accesso attraverso pochi semplici passaggi. In questo modo il titolare dell'azienda da una parte risparmia tempo, dall'altra permette ai nuovi membri dell'organizzazione di integrarsi al meglio in modo semplice e sicuro.

Grazie all'ultima offerta dell'estate di NordPass, i piani della durata di due anni per le aziende sono in sconto fino al 50%, con prezzi a partire da 1,79 euro al mese per utente (piano Teams). Inoltre, su tutti i piani è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni valida dal momento dell'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.