I piani hosting WordPress di Serverplan da oggi con la nuova AI

C'è un'importante novità in casa Serverplan, una delle aziende italiane punto di riferimento nel settore del web hosting. Hanno fatto il loro debutto i piani hosting con il nuovo siteBuilder AI incluso, grazie al quale è possibile ottimizzare il proprio sito web, personalizzare i contenuti e migliorare l'esperienza utente in modo automatico.

Con Serverplan i piani hosting includono WordPress preinstallato (ad eccezione del piano Starterkit), così da permettere agli utenti di gestire il proprio sito con grande semplicità. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dagli aggiornamenti automatici di WordPress, così come dei plugin e dei temi, per un sito sicuro e sempre aggiornato.

Hosting WordPress di Serverplan: piani e prezzi

Starterkit, piano base, è disponibile al prezzo di 26 euro all'anno. Include 1 dominio gratis per sempre, uno spazio di 5 GB su disco SSD NVMe, 5 account e-mail, il backup giornaliero automatico e il certificato SSL. WordPress non è preinstallato, come invece negli altri piani.

Startup WordPress è il piano hosting più venduto. Ideale per far crescere il proprio progetto online, aumenta lo spazio su SSD NVMe a 20 GB, gli account e-mail diventano 50, include il nuovo siteBuilder AI e in più c'è anche un ambiente di staging per testare a parte le modifiche che si hanno in mente senza andare a inficiare sull'esperienza utente nel sito web già online. Il piano Startup è disponibile al prezzo di 76 euro all'anno.

Se si è alla ricerca di un piano hosting in grado di fare ulteriormente la differenza su siti già ben avviati, Serverplan propone i piani Enterprise WordPress ed Enterprise Plus WordPress, disponibili rispettivamente a 142 euro e 230 euro all'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.