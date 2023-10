I nuovi Fire TV Stick sono disponibili ADESSO su Amazon

Amazon ha confermato che i nuovi Fire TV Stick 4K e 4K Max sono adesso disponibili per l'acquisto. Venduti rispettivamente a 69,99 euro e 79,99 euro, i dispositivi offrono funzioni migliorate rispetto la generazione precedente con una serie di novità che puntano a rendere più coinvolgente l'utilizzo delle streaming stick più famose e amate.

Nuovi Fire TV Stick 4K e 4K Max: cosa c'è da sapere

Il nuovo Fire TV Stick 4K Max è un capolavoro dell'ingegneria di streaming. È il primo lettore multimediale per lo streaming con la modalità ambiente di Fire TV, una vera rivoluzione.

Inoltre, è il primo ad includere il supporto per Wi-Fi 6E, una tecnologia che consente streaming fluidi con bassa latenza e velocità più elevate, minimizzando le interferenze da altri dispositivi abilitati al Wi-Fi in casa.

Con qualità 4K Ultra HD e il supporto per i formati Dolby Vision, HDR, HDR10+, e l'audio Dolby Atmos, ti godrai immagini vivide e audio coinvolgente. Con 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, avrai spazio sufficiente per salvare app e giochi direttamente sul dispositivo.

Il nuovo telecomando vocale Alexa Enhanced Edition ti permette di accedere rapidamente ai tuoi canali preferiti e alle app recenti con un solo tocco. Un dispositivo così potente mai è stato così accessibile.

Abbiamo accennato alla modalità ambiente di Fire TV e ti spieghiamo subito cos'è. Questa funzione è inclusa senza costi mensili aggiuntivi e offre oltre 2.000 opere d'arte gratuite, con artisti provenienti da tutto il mondo. Puoi trasformare il tuo televisore in una galleria d'arte virtuale, basta chiedere ad Alexa o premere i pulsanti sul telecomando.

Questa modalità ti permette anche di vedere informazioni utili come calendari, promemoria e note, oltre a controllare dispositivi smart come luci, fotocamere e altro.

Se stai cercando prestazioni di streaming di alta qualità a un prezzo accessibile, il Fire TV Stick 4K è la soluzione perfetta. Con il supporto Wi-Fi 6 e un processore quad-core da 1.7 GHz, offre quasi il 30% in più di potenza rispetto alla generazione precedente. Con il supporto per il 4K Ultra HD e l'audio Dolby Atmos, ti immergerai in un mondo di dettagli visivi e sonori.

Sia che tu scelga il Fire TV Stick 4K Max per la massima potenza o il Fire TV Stick 4K per un ottimo rapporto qualità-prezzo, non puoi sbagliare.

