I nuovi AirPods Pro 2 con custodia USB-C sono in preordine su Amazon

La rivoluzione USB-C in casa Apple passa anche per gli AirPods Pro 2. È adesso disponibile per la prenotazione su Amazon la nuova versione con custodia di ricarica USB-C al prezzo di 279 euro con consegna prevista al day one del 22 settembre 2023.

AirPods Pro 2 con custodia MagSafe USB-C in prenotazione

Naturalmente non ci sono cambiamenti per quanto riguarda le caratteristiche degli auricolari. Gli AirPods Pro 2 sono alimentati dal potente chip Apple H2, che è il cuore pulsante di queste meraviglie audio.

Questo chip è stato progettato per spingere le prestazioni audio a livelli senza precedenti. Offre una cancellazione del rumore più intelligente, un suono tridimensionale di qualità superiore, una maggiore autonomia e tutte le altre funzioni che rendono speciali gli AirPods Pro.

Un driver e un amplificatore su misura garantiscono alti cristallini e bassi intensi e profondi, con una definizione eccezionale. Ogni nota musicale sarà più viva e coinvolgente che mai.

Gli AirPods Pro 2 offrono una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Questo significa che potrai creare la tua isola di tranquillità ovunque tu sia, che tu sia in viaggio sui mezzi pubblici o che semplicemente voglia concentrarti sulla tua musica.

La modalità Trasparenza ti permette di rimanere connesso al mondo esterno, garantendo che tu possa sentire suoni importanti senza dover rimuovere gli auricolari.

Gli AirPods Pro 2 sono pieni di funzionalità intelligenti. La funzione "Rilevamento Conversazione" mette in risalto la voce della persona con cui stai parlando, abbassando automaticamente il volume della tua musica per ridurre i rumori di fondo.

La funzione "Volume Personalizzato" adatta automaticamente l'audio alle tue esigenze in base a quello che stai facendo. E con l'"Audio Spaziale Personalizzato," immergiti completamente nella tua musica e nei tuoi film preferiti.

Questi auricolari sono progettati per adattarsi perfettamente a qualsiasi orecchio, grazie ai quattro paia di cuscinetti in silicone inclusi nella confezione. Troverai sicuramente la misura più adatta a te per un isolamento acustico ideale e un comfort eccezionale.

Il controllo touch su ciascun auricolare ti consente di regolare il volume e gestire le chiamate con semplici tocchi, offrendoti un controllo totale sulla tua esperienza di ascolto.

Non perdere l'opportunità di prenotare i nuovi AirPods Pro 2 con custodia di ricarica USB-C su Amazon. A soli 279 euro, questi auricolari sono un affare incredibile che non puoi lasciarti sfuggire.

