BOMBA: solo 16€ per Dock Station 7 IN 1 per ricaricare tutti i dispositivi!

Rimani spesso senza batteria sullo smartphone o sugli altri dispositivi elettronici? Allora abbiamo il prodotto che fa per te: Baseus Hub USB C 7 in 1, un adattatore multifunzione progettato per soddisfare le esigenze dei viaggiatori moderni, a soli 16,99€!

Con caratteristiche davvero uniche, è un compagno indispensabile per MacBook, Surface Pro, iPad, Steam Deck, Rog Ally, Samsung e molti altri dispositivi.

Massima portabilità e comodità

Quando si viaggia, la portabilità è essenziale. Il Baseus Hub USB C 7 in 1 è progettato con la massima portabilità in mente. Con un design compatto e leggero, si adatta facilmente alla borsa del laptop o alla tasca dello zaino, garantendo che tu abbia sempre accesso alle porte e alle funzionalità di cui hai bisogno, ovunque tu vada.

Quando sei in viaggio, mantenere i tuoi dispositivi carichi è fondamentale. Il Baseus Hub USB C 7 in 1 è dotato di una porta di ricarica PD 100W, che consente di alimentare rapidamente il tuo laptop o tablet mentre utilizzi contemporaneamente altre periferiche. Non preoccuparti mai più di rimanere senza batteria durante un viaggio importante. Oltre alle porte HDMI e di ricarica, il Baseus Hub USB C 7 in 1 offre anche tre porte USB-A 3.0 5Gbps per collegare dispositivi USB tradizionali come mouse, tastiere o unità flash. Inoltre, il lettore di schede SD/TF integrato consente di accedere facilmente ai tuoi file multimediali archiviati su schede di memoria.

Non perdere questa incredibile opportunità: acquista oggi stesso l'adattatore multifunzione Baseus a soli 16,99€ su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.