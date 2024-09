I nostri telefoni ci ascoltano, una società americana lo conferma

La questione della nostra privacy è sempre più pressante in un mondo dominato dalla tecnologia. Le aziende hanno ormai accesso a un’enorme quantità di informazioni personali, raccolte e analizzate attraverso i dispositivi che usiamo quotidianamente.

Molti si chiedono se i nostri smartphone, smart speaker o televisori intelligenti stiano effettivamente ascoltando le nostre conversazioni per proporci pubblicità personalizzate. Questo sospetto, benché spesso smentito dalle aziende, sta guadagnando credibilità con nuove scoperte. Cox Media Group, una società statunitense, ha sviluppato un software noto come "Active Listening" che sembra confermare ciò che molti temevano.

Questo software ha la capacità di monitorare le conversazioni attraverso i microfoni di dispositivi comuni come telefoni, smart TV e altoparlanti intelligenti, per poi utilizzare queste informazioni per inviare pubblicità mirate in base agli interessi delle persone. Sebbene le aziende coinvolte in queste pratiche continuino a negare ogni forma di sorveglianza attiva, è evidente che la protezione della nostra privacy è sempre più minacciata.

Le aziende delineano profili dettagliati dei consumatori

L'accumulo di dati da parte delle aziende non si limita più alle nostre ricerche online o ai nostri acquisti, ma potrebbe espandersi fino a includere frammenti delle nostre conversazioni private. Questo consente alle imprese di creare profili dettagliati dei consumatori e indirizzare annunci sempre più specifici e personalizzati, influenzando le nostre decisioni e comportamenti.

Le implicazioni di queste pratiche sono profonde. Il futuro potrebbe vedere un'invasione ancora più grande nella nostra sfera privata, con le nostre vite costantemente monitorate e analizzate per fini commerciali. Diventa dunque fondamentale adottare contromisure per tutelare la nostra privacy.

Dobbiamo essere più consapevoli dei rischi legati all’uso di queste tecnologie e prendere provvedimenti per proteggere i nostri dati personali. Tra questi, vi sono l’utilizzo di strumenti di protezione della privacy, l'aggiornamento delle impostazioni dei dispositivi e una maggiore attenzione a quali app concediamo l'accesso al microfono.