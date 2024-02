I migliori analisti prevedono altcoin con un potenziale di oltre 70x

L'interessante airdrop di JUP, umoristicamente chiamato "Jupuary" dalla community, ha dato il via a una nuova ondata di entusiasmo nel panorama delle criptovalute. Considerato il sentimento degli investitori in crescita, un analista di spicco ha recentemente previsto gli altcoin che avranno un potenziale di 70x nel 2024, includendo Pepe (PEPE), Shiba Inu (SHIB) e NuggetRush (NUGX).

In questo articolo scopriremo perché queste sono le migliori criptovalute da acquistare ora e le onde rialziste da non perdere.

NuggetRush (NUGX): potenziale ROI da 70x

Il sogno della Lambo si concretizza nella visione di NuggetRush (NUGX). Questa migliore ICO ha fatto parlare di sé nella community delle criptovalute e il suo lancio è uno dei più attesi. Gli investitori sperano di ottenere guadagni sbalorditivi e la prevendita si sta esaurendo rapidamente.

Nel quinto round dell'ICO - la cui quotazione seguirà a breve - il token ha un prezzo di soli 0,018 $. Secondo un analista di spicco, dopo il lancio ci sarà un aumento massiccio di 70x, posizionando il token come la migliore nuova criptovaluta in cui investire. Nella sua tabella di marcia, il token NUGX sarà lanciato sui DEX, tra cui Uniswap, e il suo primo obiettivo sarà una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari.

Se la sua crescita anticipata è senza dubbio una delle sue maggiori attrattive, il suo concetto unico è un altro punto di forza. Si trova all'intersezione tra il play-to-earn (P2E) e i meme, il che lo rende il meglio di entrambi i mondi.

Come token P2E, servirà come valuta di gioco. Ma non solo: i possessori avranno voce in capitolo sul futuro dell'ecosistema e del gioco, un token di governance. Si tratta quindi di un altcoin sostenuto da un'utilità, il cui valore sarà determinato dalla domanda reale oltre che dalla popolarità.

Nel frattempo, si prevede che il gioco P2E, unico nel suo genere, conquisterà il mondo dei videogiochi. Sarà caratterizzato dall'estrazione dell'oro, con i giocatori che intraprenderanno emozionanti missioni e raccoglieranno preziosi asset nel gioco. I giocatori potranno scambiare questi oggetti con asset del mondo reale come oro o denaro.

Pepe (PEPE): una meme coin leader

Pepe (PEPE) è una delle memecoin più popolari, anche se in seguito all'ascesa delle memecoin Solana come Bonk (BONK), è passata sotto i riflettori. Nonostante ciò, rimane uno degli altcoin più promettenti e uno dei principali meme token.

L'anno scorso ha avuto una corsa straordinaria, uno dei maggiori successi della criptovaluta, una prestazione che punta a replicare quest'anno. Secondo uno dei principali analisti, Pepe aumenterà di oltre 70x entro la fine del 2024, il che la rende uno degli investimenti più interessanti che tu possa fare quest'anno.

Al fine di evitare la paura di perdere l'occasione (FOMO), dall'inglese fear of missing out, puoi accumulare ora alcuni token Pepe, che ti permetteranno di ottenere guadagni sbalorditivi. Basta aggiungerne alcuni al tuo wallet e fare HODL.

Shiba Inu (SHIB): un enorme potenziale di rialzo

Shiba Inu (SHIB) è la seconda memecoin in classifica. Puoi indovinare la prima: nientemeno che Dogecoin (DOGE). L'ascesa di SHIB a memecoin popolare è avvenuta grazie a una community attiva e a forti richiami ai meme.

Degna di nota è la sua continua evoluzione. Se inizialmente era solo un meme, oggi è diventato molto di più. L'ecosistema Shiba Inu vanta progetti di utilità come Shibarium e ShibaSwap, che contribuiscono alla domanda di token.

Altrettanto importante è il suo meccanismo di burning dei token, che ha visto bruciare bilioni di SHIB dalla fornitura iniziale. Questo rende Shiba Inu ancora più attraente e contribuirà alla sua prossima tendenza rialzista.

Conclusione

Gli altcoin da tenere d'occhio per una crescita esplosiva quest'anno, secondo un importante analista, sono Shiba Inu, Pepe e NuggetRush. Queste criptovalute hanno un notevole margine di crescita, fatto che le rende prospettive rialziste da non perdere. Se vuoi partecipare alla prevendita di NUGX, clicca sul link qui sotto.

