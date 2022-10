I corsi migliori per imparare i software Adobe

Adobe è una delle software house più note al mondo. O meglio: i suoi programmi sono tra i più famosi (e utilizzati) dai professionisti di tutto il mondo. Photoshop, Illustrator, InDesign o Premiere Pro, tutti ne abbiamo sentito parlare almeno una volta. Ricchi di funzionalità e strumenti, sono la prima scelta da chiunque lavori nel settore del graphic design. Se hai intenzione di intraprendere questo percorso professionale, oppure semplicemente vuoi realizzare qualche lavoro amatoriale, ma non sai da che parte iniziare, ti consigliamo 5 ottimi corsi introduttivi dedicati ai principali software Adobe, in offerta con un ottimo sconto fino al 75%.

I corsi sono ospitati sulla piattaforma Domestika e sono pensati per essere adatti a tutti - dal principiante all'utente avanzato. Includono videolezioni on-demand ad accesso illimitato, testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. Non hanno scadenza e possono essere consultati quante volte vorrai.

Adobe: 5 corsi introduttivi per imparare le basi

Per imparare le basi di un nuovo programma, non c'è niente di meglio che affidarsi ai professionisti del settore. Ecco le nostre 5 proposte per chi vuole imparare i software Adobe da zero: fanno tutti parte della sezione Domestika Basics, ossia corsi strutturati a loro volta in cinque o sei mini-corsi, per un apprendimento più approfondito e mirato.

Introduzione ad Adobe Photoshop (16,90 euro) - Con questi 5 corsi imparerai a usare Adobe Photoshop anche se non hai mai utilizzato prima il programma. Attraverso una serie di lezioni pratiche scoprirai tutto quello che devi sapere per diventare un professionista del design e del ritocco digitale.

(16,90 euro) - Se vuoi realizzare progetti vettoriali come un vero professionista, in questo Domestika Basics composto da 6 corsi scoprirai come farlo per supporti stampati e digitali utilizzando Adobe Illustrator. In questo percorso ti accompagnerà Aarón Martínez, illustratore, designer e insegnante di diversi corsi di Domestika. Scoprirai come funziona il software, imparerai a utilizzare da zero gli strumenti più importanti e applicherai il tutto con una serie di esercizi pratici.

(16,90 euro) - In 6 corsi imparerai a conoscere tutte le funzionalità e gli strumenti che Premiere Pro offre per creare video di qualità, sia che si tratti del tuo primo approccio al mondo dell'editing video, sia che tu abbia già esperienza con questo programma o altri.

(16,90 euro) - Con questi 5 corsi online conoscerai in modo approfondito gli strumenti principali di InDesign e potrai dare forma ai tuoi progetti editoriali, migliorandoli a livello professionale se hai già esperienza o iniziando da zero se non hai mai lavorato con i software Adobe.

(16,90 euro) - Se ti consideri un amante della fotografia, hai bisogno di questi 5 corsi per iniziare ad usare Adobe Photoshop Lightroom (versione Classic CC 2018) e migliorare gli attributi di qualsiasi foto attraverso strumenti semplici e dinamici. In questo Domestika Basics scoprirai e padroneggerai il software da comodino per lo sviluppo di foto digitali, senza la necessità di una conoscenza preliminare.

Non solo Adobe: tutti i corsi Domestika in offerta

Il catalogo proposto da Domestika non si limita ai soli corsi introduttivi per programmi Adobe, anzi. Le categorie sono pensate per incontrare le esigenze di un'ampia fetta di utenza: dall’illustrazione al craft, passando per marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia e infine musica e audio. Tutti i corsi Domestika si trovano in offerta speciale, con uno sconto fino al 75%: approfittane cliccando qui, la promozione è valida ancora per pochi giorni.

