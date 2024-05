I 5 film da guardare su Apple TV+ con il tuo abbonamento

Apple TV+ è la piattaforma streaming della casa della mela morsicata che offre un vasto catalogo di film, documentari e serie TV. Se ti sei appena abbonato o stai per farlo direttamente dal sito ufficiale (provalo gratis per 7 giorni) vogliamo sfruttare questo spazio per consigliarti 5 film da non perdere con cui passare la tua serata cinema solitaria o in dolce compagnia.

1. Napoleon

Uno dei film più attesi del 2023 è stato senza ombra di dubbio il dramma storico dedicato a Napoleone diretto da Ridley Scott, il regista de "Il Gladiatore" e altri grandissimi successi. Nel ruolo del protagonista c'è il premio oscar Joaquin Phoenix, mentre Vanessa Kirby veste i panni della moglie Joséphine. Il film esplora la vita di Napoleone, dalla sua ascesa al potere al rapporto con la moglie fino ad arrivare alla tragica caduta.

2. Killers of The Flower Moon

L'ultima pellicola diretta da Martin Scorsese è stata tra le più acclamate dello scorso anno. Basato sull'omonimo saggio di David Grann, il film racconta di una serie di omicidi di membri degli Osage nell'Oklahoma degli anni '20. Tra i protagonisti spiccano Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone.

3. Tetris

Per gli appassionati curiosi di conoscere la storia dietro la nascita del videogioco più famoso di tutti i tempi, c'è questa brillante pellicola con protagonista Aron Egerton, che racconta la storia di Aleksej Pazitnov, il programmatore russo che ha dato vita al grande successo degli anni '80-'90 e delle sue varie battaglie legali per far valere i suoi diritti.

4. Greyhound

Diretto da Aaron Schneider, questo film ha come protagonista Tom Hanks che torna ad esercitare un ruolo di peso nella rappresentazione della Seconda Guerra Mondiale. Una pellicola spettacolare in cui, nei panni del protagonista, Hanks è chiamato a proteggere un convoglio di navi attraverso il varco nell'Atlantico senza copertura aerea. Ispirato ad una storia vera.

5. Swan Song

Un thriller di fantascienza in cui Cameron Turner, interpretato da Mahershela Ali, scopre di essere affetto da un male incurabile e si trova dinnanzi ad una scelta difficile: lasciare che un clone prenda il suo posto per far sì che continui ad essere presente nella vita della sua famiglia?

Non possiamo che augurarti buona visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.