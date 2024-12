HyperX Pulsefire Haste: il mouse wireless per i veri gamer (39€)

Sei un appassionato di videogame? Stai cercando un mouse che non costi un'esagerazione ma che garantisca ottime prestazioni per le tue sessioni di gioco? Allora non perdere questa occasione speciale che trovi su Amazon. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello HyperX Pulsefire Haste a soli 39,99 euro, anziché 59,99 euro.

Ebbene sì, con lo sconto del 33% il prezzo cala drasticamente a il risparmio ora è notevole, di ben 20 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 13,33 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HyperX Pulsefire Haste: gioca al meglio senza perdere un colpo

Con il mouse wireless da gaming HyperX Pulsefire Haste non perderai un colpo e vedrai la differenza nelle tue partite. Infatti grazie a un sensore molto preciso scorre velocemente e su qualsiasi superficie, senza bisogno del classico tappetino. Ha un puntatore rapidissimo e molto preciso.

Gode di 5 pulsanti per avere tutte le scorciatoie di cui hai bisogno e la bellezza di 12000 DPI regolabili. Da non dimenticare anche il design, studiato per essere il più confortevole possibile e non affaticare il polso. Inoltre pesa solo 70 grammi e i pattini hanno un bassissimo attrito. E la batteria AAA ha una durata di 100 ore. Incluso trovi il suo ricevitore wireless che ti consente di collegarlo a qualsiasi computer senza fare installazioni.

Insomma una vera potenza che oggi puoi portarti a casa spendendo molto meno di quello che dovresti. Perciò non aspettare che sia troppo tardi, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo HyperX Pulsefire Haste a soli 39,99 euro, anziché 59,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

