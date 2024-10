HyperX Cloud Stinger 2 Core: cuffie da gaming comodissime a soli 24€

Goditi questa offerta pazzesca ma fai veloce perché non può assolutamente durare a lungo. Se fai presto oggi puoi avere delle cuffie da gaming stupende a un prezzo molto vantaggioso su Amazon. Dunque metti subito nel tuo carrello HyperX Cloud Stinger 2 Core a soli 24,99 euro, invece che 49,99 euro.

Con lo sconto del 50% il prezzo finisce a terra e ora puoi fare un vero colpaccio. Con queste cuffie cablate dall'audio meraviglioso puoi vivere i tuoi giochi preferiti in modo molto più coinvolgente e senza perderti nemmeno un piccolo suono. E sono compatibili per PC e PlayStation.

HyperX Cloud Stinger 2 Core: a questo prezzo un best buy

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere le HyperX Cloud Stinger 2 Core sono da prendere al volo, senza pensarci un solo secondo di più. Grazie a cuscinetti morbidi e un archetto imbottito sulla parte alta garantiscono il massimo del comfort e così le puoi indossare per ore e ore di gioco senza fastidio.

Possiedono driver da 40 mm che esaltano le basse frequenze e offrono sempre un suono deciso ed equilibrato. Il microfono con cancellazione del rumore garantisce una comunicazione con il tuo team nelle partite online incredibile. E volendo lo puoi disattivare semplicemente ruotando l'asta. Si collegano con il cavo Jack da 3,5 mm e quindi offrono una compatibilità eccezionale. Le puoi collegare al PC e alla PlayStatio. Inoltre hanno dei comodi comandi per regolare il volume.

Fai alla svelta perché in'offerta del genere non può durare a lungo. Per cui prima che sia tardi e tutto finisca, vai su Amazon e acquista le tue HyperX Cloud Stinger 2 Core a soli 24,99 euro, invece che 49,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

