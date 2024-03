HYPE Premium: ottieni un bonus di 25 euro con questo codice promo

Nuova promozione in corso sul sito ufficiale hype.it. L'apertura di HYPE Premium, il conto all inclusive di HYPE, permette di ottenere subito un bonus di 25 euro. Per riscattarlo è sufficiente inserire in fase di registrazione il codice promo CIAOHYPER. L'iscrizione a Premium richiede pochi minuti.

Grazie al conto HYPE Premium si hanno pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, un'assicurazione inclusa su viaggi, shopping, spese mediche e tanto altro, più un'assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp. Associata al conto online la carta di debito World Elite Mastercard.

I vantaggi del conto online HYPE Premium

Il piano Premium del conto HYPE offre l'accesso illimitato a tutti i servizi, tra cui: ricarica illimitata della carta, prelievi gratuiti in tutto il mondo, bonifici istantanei gratis illimitati e zero commissioni per il pagamento di bollette, bollettini e ricariche.

In aggiunta a ciò segnaliamo la polizza assicurativa All inclusive per spese mediche, smarrimento bagaglio e ritardo volo. L'assicurazione include anche l'accesso gratuito alle lounge aeroportuali di alcuni scali italiani (Linate, Catania, Olbia) e il Fast Track gratuito.

In caso di dubbi o domande, è possibile sempre rivolgersi all'assistenza prioritaria di HYPE. Il supporto è garantito in qualsiasi giorno della settimana via chat, telefono, email e WhatsApp.

HYPE Premium costa 9,90 euro al mese e consente di pagare anche tramite Apple Pay e Google Pay. La carta di debito associata al conto è la Mastercard World Elite, una carta di debito esclusiva in grado di accompagnare fedelmente il proprio titolare in ogni suo spostamento.

Puoi aprire un conto HYPE Premium e ottenere un bonus di 25 euro direttamente da questa pagina.





