HYPE: il conto virtuale a canone zero e ricco di vantaggi

Il conto HYPE si differenzia rispetto agli altri conti online per una serie di funzionalità utili e convenienti, per la mancanza di un canone e per una serie di vantaggi che sono in grado di rendere la vita più facile. Scopriamo insieme come funziona, come si può aprire il conto e quali sono queste funzionalità disponibili.

HYPE: un conto virtuale a canone zero

Con il Conto HYPE, hai accesso a una carta virtuale che puoi utilizzare sia per gli acquisti online che nei negozi fisici. La tua carta è subito disponibile tramite l'app e offre un livello di sicurezza elevato grazie alla crittografia avanzata: se tutto questo non bastasse, potrai bloccare o sbloccare la carta direttamente dall'app, garantendo la massima tranquillità nelle transazioni.

Una delle caratteristiche distintive del Conto HYPE è la sezione Radar, che ti consente di monitorare le entrate e le uscite dal tuo conto in tempo reale. Questa funzionalità analizza automaticamente le tue spese, organizzandole in categorie per darti una visione chiara di come stai gestendo il tuo denaro. Il Conto HYPE ti aiuta anche a pianificare il futuro grazie alla funzione Box Risparmi: puoi impostare obiettivi di risparmio personalizzati e scegliere l'importo da mettere da parte e la data entro cui raggiungerlo, così che l'app si occuperà di risparmiare per te in modo automatico, aiutandoti a realizzare i tuoi progetti e i tuoi sogni finanziari.

Grazie al Conto HYPE, potrai infine ottenere fino al 10% di cashback dai tuoi acquisti online tramite l'app. Inoltre, entrando nel Club HYPE e invitando i tuoi amici a registrarsi, potrai accumulare punti per sbloccare Gift Card dei tuoi brand preferiti. Per registrarti, ti basterà entrare sul sito e inserire le informazioni richieste, correlate da un documento d'identità e da una telecamera per effettuare la conferma video.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



