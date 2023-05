HUB USB-C 6 in 1 UGREEN: GRANDE OFFERTA su Amazon da oggi col 15% di sconto

Quante volte vi capita di dover collegare un dispositivo al vostro PC, o a quello di qualcun altro, o magari di dover leggere delle schede di memoria mentre siete in viaggio e ovviamente non avere con voi un lettore adeguato? Probabilmente molte, oltre al fatto che spesso magari non possedete abbastanza porte USB per collegare più dispositivi contemporaneamente, o ricaricarli, o altro. Insomma, l'unica cosa che potrebbe fare al caso vostro e risolvere tutti i problemi in una sola mossa, è acquistare uno HUB che faccia allo stesso tempo anche da sdoppiatore. Ebbene, da oggi su Amazon avrete la vostra occasione con l'HUB USB-C 6 in 1 di UGREEN.

Esatto, perché da oggi potrete aggiudicarvi su Amazon in offerta l'HUB USB-C 6 in 1 di UGREEN a soli 27,19€, con uno sconto sul totale pari al 15% e un risparmio per voi di circa 5,00€.

HUB USB-C 6 in 1 di UGREEN: comodità per tutto

Questo prodotto non ha la porta di alimentazione. Tutte le 6 porte vi consentiranno una connessione simultanea, e saranno buoni aiutanti durante i vostri viaggi o le vostre sessioni di lavoro. Questo hub ha una lunghezza del cavo sufficiente (15cm) e dimensioni compatte (11,5 x 3,6 x 1,3 cm). Grazie ad esse e alla sua leggerezza, è ottimo da trasportare.

Come potete vedere dalle foto, questo HUB USB-C 6 in 1 di UGREEN possiede porte USB, una porta HDMI, e anche dei lettori per schede SD e MicroSD. Le porte USB 3.0 di questo adattatore supportano la connessione di un massimo di 3 dispositivi periferici (come mouse, tastiera e disco rigido), mentre il lettore di schede supporta velocità fino a 104 MB/s e può leggere o scrivere su due schede contemporaneamente. Infine, il dispositivo possiede una buona dissipazione del calore.

