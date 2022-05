Hub USB 3.0 con 7 porte e adattatore di alimentazione da 5 V in promo su Amazon con COUPON

L'hub RSHTECH USB 3 Port Expander aggiunge istantaneamente 7 porte USB 3.0 al tuo computer. Utile per collegare dischi rigidi, fotocamere, mouse, tastiere, unità flash, lettori di schede, stampanti, ventole USB e altri dispositivi USB. Lo puoi trovare su Amazon ad un prezzo davvero molto conveniente: solo 33,99€, ma applicando il coupon del 10% si potrà ottenere un ulteriore sconto durante la fase di acquisto.

Utilizza lo standard USB 3.0 e sincronizza i dati a velocità fino a 5 Gbps. Lo standard 3.0 è 10 volte più veloce della precedente e funziona su laptop e computer, oltre che su sistemi operativi come Windows XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10, Mac OS 10, Linux e versioni successive.

In più, questo hub USB è dotato di un adattatore di alimentazione da 5 V. Tutti i dispositivi collegati potranno stare al sicuro durante il trasferimento dei dati, inoltre consente di alimentare più dispositivi USB contemporaneamente. È uno splitter leggero e compatto ed è realizzato in lega di alluminio di alta qualità e ABS. È robusto e durevole, oltre ad essere comodo per l'uso a casa e sul posto di lavoro.

Approfitta di questa promo e risparmia il 10% in più sul prezzo finale, ricorda sempre che puoi usufruire anche della spedizione in 1 giorno se sei membro Prime. Ricordiamo che questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

