HUAWEI WATCH GT 5 Pro da 46 mm + FreeBuds 5i a prezzo regalo

Se fai alla svelta oggi puoi avvalerti di una promozione spettacolare che trovi solo su Amazon e ti porti a casa uno smartwatch e degli auricolari wireless di ottima qualità. Dunque non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello HUAWEI WATCH GT 5 Pro da 46 mm + FreeBuds 5i a soli 379 euro, invece che 433,09 euro.

Avrai dunque un notevole risparmio di 59 euro sul totale, con lo sconto del 12% sull'ultimo prezzo più basso. Considera che soltanto le cuffiette Bluetooth hanno un costo di 79 euro e invece le avrai in regalo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro + FreeBuds 5i a costo mini

HUAWEI WATCH GT 5 Pro è uno smartwatch elegante e robusto. È realizzato in lega di titanio e vetro di zaffiro e possiede un cinturino in silicone molto confortevole. Potrai immergerti in acqua fino a 40 m e scegliere tra tantissime attività sportive. Con il GPS integrato puoi tracciare percorsi in modo preciso e gode di una batteria che dura fino a 14 giorni con una ricarica completa.

FreeBuds 5i sono auricolari wireless compatti e leggerissimi che garantiscono il massimo del comfort. Hanno inserti in silicone che si adattano perfettamente alle orecchie e la cancellazione attiva del rumore che ti permette sia di ascoltare la tua musica preferita che di fare chiamate in qualsiasi ambiente. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IP54, hanno una connessione estremamente veloce e senza latenza e godono di una batteria che dura fino a 28 ore.

Non perdere tempo perché ce n'è poco. Chiaramente un bundle del genere sparirà in un attimo. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista HUAWEI WATCH GT 5 Pro da 46 mm + FreeBuds 5i a soli 379 euro, invece che 433,09 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.