Huawei Watch GT 3 gode di uno sconto del 20% su Amazon

Huawei, una potenza tecnologica con sede in Cina, ha presentato il suo ultimo orologio da polso, il Watch GT 3. È possibile scegliere tra una cassa da 42 mm e una da 46 mm. Il display AMOLED del 42 mm ha un diametro di 1,32 pollici, mentre quello del 46 mm è di 1,43 pollici.

Per ogni dimensione della cassa è disponibile un cinturino in pelle o in silicone. Il Watch GT 3 ha un corpo in acciaio inossidabile con anse tradizionali e una sottile lunetta nera con indici per una facile lettura dell'ora. Nero e lucido sul retro, è difficile credere che non sia in vetro. Di lato troviamo un pulsante laterale aggiuntivo e una corona girevole a pressione. La corona funge da pulsante home e fornisce un input tattile quando viene ruotata, mentre il pulsante laterale consente di accedere rapidamente al menu di allenamento.

Il display AMOLED circolare è straordinario e migliora l'attrattiva visiva di qualsiasi quadrante o informazione si scelga di mostrare. Inoltre, reagisce molto bene ai tocchi sullo schermo. È possibile accedere agli avvisi passando il dito verso l'alto e alle impostazioni passando il dito verso il basso. Le previsioni del tempo appaiono quando si passa il dito a destra, mentre il cardiofrequenzimetro, la saturazione di ossigeno, le fasi lunari e il registro del sonno appaiono quando si passa il dito a sinistra.

Il Watch GT 3 è alimentato da HarmonyOS e offre un menu di avvio delle app a griglia che ricorda il watchOS di Apple. Sebbene sia possibile utilizzare l'orologio da polso con qualsiasi telefono Android, è necessario installare l'AppGallery di Huawei per accedere all'app Health. I possessori di iPhone possono ottenere l'app Huawei Health dall'App Store e iniziare subito a utilizzare lo smartwatch.

Non è possibile acquistare watch face o utilizzare Huawei Music se si possiede un iPhone. Rispetto a Wear OS di Google, che dispone di un'ampia libreria di app e watch face, AppGallery non è all'altezza.

